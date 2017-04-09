Тарасов: не надо судить меня по «инстаграму»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью клубной пресс-службе ответил на вопрос, не мешает ли его спортивной карьере его медийность и дружба с известными артистами, а также призвал не судить о нём по фотографиям в «инстаграме».
«Если бы мне что-то мешало, я бы, наверное, так не делал. И не надо судить меня по «инстаграму»! Я не провожу с ними каждый день, не тусуюсь, не гуляю. Да, хожу на концерты своих друзей – но только если на следующий день нет матча или ранней тренировки. У меня есть свои рамки, я знаю слово «стоп», — поведал Тарасов.
«Помню ли то беззаботное время без смартфонов и «инстаграмов»? Конечно! Помню, как уходил из дома в восемь утра в школу, потом целый день тренировки, домой возвращался в 10 вечера. И никто за меня не переживал, никто не звонил – все знали, где я! Сейчас же – подряд звонки, СМС. А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость», — заявил футболист.