Боатенг: «Бавария» в матче с «Боруссией» Д не могла вслепую бежать вперёд

Защитник «Баварии» Жером Боатенг поделился впечатлениями от победы над дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:1.
«После поражения во вторник мы хотели показать правильную реакцию. Сегодня мы хорошо играли против сильного соперника. У Дортмунда был только один стопроцентный момент. При счёте 3:1 у них был ещё один отличный шанс. Мы должны были быть осторожны и контролировать их контратаки. Мы не могли вслепую бежать вперёд», — цитирует Боатенга официальный сайт «Баварии».