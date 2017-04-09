Данильянц: если бы я знал, почему «Ростов» не забивает, мы бы всё исправили

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 0:0.
«Сегодняшний матч был непростым, встречались команды, которые великолепно подготовлены. Сегодня доминировало стратегическое противостояние. Каждая команда не хотела делать больше, чем необходимо. У нас во втором тайме были возможности забить, но, к сожалению, не получилось. В таком матче 0:0 — это результат, мы набрали одно очко. Мы контролировали ход встречи, во втором тайме чаще были с мячом. Игра получилась содержательной с точки зрения динамики и событий. Считаю, что в таком матче двух грандов тактики, как Юрий Сёмин и Курбан Бердыев, и одно очко — нормальный результат. Тут любая ошибка — гибель. Как только переступаешь черту между необходимым и достаточным, попадаешь в плен.
Если бы я знал причины, почему команда не забивает, мы бы всё исправили. В каждом матче у нас есть моменты, но почему-то нет голов. Возможно, это стабильная усталость, которая мешает, отключает концентрацию внимания и не позволяет сосредоточиться на важных вещах», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.