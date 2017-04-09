Джикия: «Спартак» не считает очки, сделаем подсчёты после 30-го тура

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от гостевой победы над «Уфой» (3:1) в матче 22-го тура РФПЛ и о ситуации в таблице. Красно-белые занимают первое место, опережая на восемь очков ЦСКА и «Зенит», которые в этом туре победить не сумели.
«Вернулись домой с победой, это очень важно, поздравляю всех, все большие молодцы. Что касается первого пенальти в сезоне в нашем исполнении, то когда-то это должно было случиться. Сегодня так получилось. Это чистый пенальти, судья грамотно разобрался", — заявил футболист.
«Видели ли матч „Краснодар“ — ЦСКА? Да, досмотрели матч, а потом взлетели. Отрыв в восемь очков от „Зенита“ и ЦСКА? У нас осталось ещё восемь важных игр, очки и подобные вещи пока не считаем. Мы в каждом матче будем играть на победу, а результат посмотрим и сделаем подсчёты после 30-го тура», — сказал Джикия в программе «После футбола».