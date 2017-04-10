Мичел: чемпионат Испании выиграет «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Мигель Мичел, возглавляющий ныне «Малагу», не сомневается в том, кто станет чемпионом страны по итогам нынешнего сезона. Мичел назвал «Королевский клуб».
«Чемпионат Испании выиграет «Реал». И вне зависимости от результата матча с «Атлетико». Великие команды не совершают столько ошибок, чтобы упустить свой шанс», — приводит слова Мичела испанское интернет-издание Sport.
В домашнем матче 31-го тура Примеры «Реал» сыграл с «Атлетико» вничью со счётом 1:1 и с 72 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. У занимающей второе место «Барселоны» 69 очков, причём у «сливочных» игра в запасе.