Румменигге: если кто-то и способен выбить «Реал» из ЛЧ, то это «Бавария»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом». Матчи между командами пройдут 12 и 18 апреля.
«Нам нужно будет провести два экстраординарных матча, чтобы пройти в полуфинал. Если кто-то и способен выбить действующего победителя Лиги чемпионов, то это мы.
Анчелотти? Безусловно, у него остались замечательные воспоминания о победе с «Реалом» в Лиге чемпионов, но сейчас он сосредоточен на «Баварии» и сделает всё, чтобы мы выиграли», — цитирует Румменигге Marca.