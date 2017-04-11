Мюллер: все друзья и знакомые говорят только о матче «Бавария» — «Реал»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится в Мюнхене 12 апреля, начало — в 21:45 мск.
«Я в обычном режиме тренировался с командой, и это хороший знак. Мы уверены в своих силах. Это будет большая игра между двумя топовыми клубами Европы.
Конечно, предвкушение велико. Это можно заметить и вне поля, не только в СМИ, а просто при встрече с друзьями и знакомыми. Все говорят только об этом матче», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».