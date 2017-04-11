Евдокимов: никто не знает, почему «Оренбург» не реализовывает моменты

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение подопечных, уступивших со счётом 0:2 «Уралу» в гостевом матче 22-го тура РФПЛ.
«Поздравляю «Урал» с победой. Несмотря на наше игровое преимущество в первом и во втором тайме, мы проиграли. И «Урал» заслуженно победил. У нас моменты были. Почему их не реализовываем, никто не знает. Ни я, ни футболисты», — сказал Евдокимов.
«Оренбург» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ. В 22 матчах команда набрала 16 очков и забила 16 мячей.