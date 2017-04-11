Маскерано: Неймар? Нужно будет действительно разобраться в произошедшем

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано прокомментировал удаление нападающего команды Неймара в выездном матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2). Ранее сообщалось, что Неймар может быть дисквалифицирован на три матча после удаления. Когда Неймару была показана красная карточка, он начал иронично аплодировать судье.
«Нужно будет действительно разобраться в произошедшем. Были и другие игроки в подобной ситуации, которых дисквалифицировали на одну игру. Посмотрим. Очень легко говорить со стороны, сидя на диване. И очень трудно принимать решения на эмоциях», — цитирует Маскерано AS.
Из-за трёхматчевой дисквалификации Неймар не сможет помочь своей команде в матчах с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).