Около 150 российских болельщиков получили запрет на посещение стадионов

Около 150 болельщиков попали в чёрный список лиц, которым запрещено посещать стадионы в России. Об этом сегодня сообщил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
«Введена такая мера, как запрет на посещение стадионов, в список попали около 150 человек. У каждого российского клуба есть службы безопасности, службы по работе с фанатами, и вы видите — культура боления меняется. Мы работаем с болельщиками», — цитирует Мутко ТАСС.
В случае выявления болельщиков из чёрного списка в местах проведения официальных спортивных соревнований они будут привлечены к административной ответственности и наказанию в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.