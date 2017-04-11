Саттон: Венгер тренировал непобедимый «Арсенал», а сейчас тренирует «невидимый»

Бывший нападающий «Селтика» Крис Саттон, ныне работающий экспертом на ВВС, раскритиковал главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, высказав мнение, что французский специалист должен уйти в отставку.
«Самая большая проблема «Арсенала» в том, что Венгер не может принять решение о своём будущем. Я не понимаю этого. Руководство должно принимать решение, а оно просто смотрит на всё происходящее, хотя должно смущаться своего выступления.
От этого «Арсенал» не становится лучше, а только хуже. Команда хромает. Они проиграли команде, которая борется за выживание (речь о матче 32-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» 0:3. — Прим. «Чемпионата»). Этот специалист тренировал непобедимый «Арсенал», а теперь тренирует «невидимых».
Венгер должен уйти, и им нужно пригласить кого-то другого», — сказал Саттон в эфире ВВС 5 live.