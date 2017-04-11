Витиньо: ЦСКА заслуживал победы в матче с «Краснодаром»

Нападающий ЦСКА Витиньо выразил мнение, что московская команда заслуживала победы в гостевом матче 22-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
«В матче с «Краснодаром» создали много моментов, очень жаль, что не смогли открыть счёт. Мы заслуживали победы. Удача не была с нами в тот вечер, будем надеяться, в следующем матче она окажется на нашей стороне», — приводит слова Витиньо Bobsoccer.
В матче следующего, 23-го тура РФПЛ ЦСКА примет на своём поле «Ростов». Встреча запланирована на 15 апреля.