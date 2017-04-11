С апреля 2017 года в одном из корпусов Академии начал функционировать большой светлый зал, оборудованный специальными тренажёрными устройствами, которые уже сегодня позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья и диагнозом ДЦП получить необходимую помощь, а их родителям — надежду и поддержку. В настоящий момент в центре уже занимается 100 детей, к концу года планируется увеличить число воспитанников до 200. При этом главная задача центра — это помощь детям из социально незащищённых семей. Поэтому все занятия в центре абсолютно бесплатны.
Жёны игроков «Зенита» Смольникова и Шатова открыли центр для детей с ДЦП