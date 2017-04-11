Габи: матч с «Лестером» — это для «Атлетико» словно финал

Полузащитник «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити». Поединок пройдёт 12 апреля в Мадриде.
«Если мы сыграем так же дисциплинированно, как против „Барсы“ и „Баварии“ в прошлом сезоне, то добьёмся успеха. Мы должны играть в своём обычном стиле. „Лестер“ — очень сильная команда, нам будет очень тяжело, поэтому крайне важно сохранять концентрацию. Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в четвёртом сезоне кряду многое говорит о нашей сплочённости и командном духе. Конечно, играть в этом турнире очень сложно. Этот матч будет для нас словно финал, но мы готовы к этому», — цитирует Габи пресс-служба УЕФА.