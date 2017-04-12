Шекспир: между мной и Раньери никогда не было неприязни или обиды

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир отметил, что между ним и экс-наставником «лис» Клаудио Раньери никогда не было неприязни или каких-то обид.
«Он наслаждался работой и футболом. Никогда не было никаких обид или неприязни. Каждый человек имеет право на слово, у меня не было проблем с этим. Моя совесть чиста, и я вполне комфортно чувствовал себя в своей должности, когда я тренировал молодёжную команду. С момента моего первого интервью ничего не изменилось.
Когда Раньери узнал, что уволен, он поблагодарил меня за работу, а я его», — цитирует Шекспира Sky Sports.
12 апреля «Лестер» под руководством Крэйга Шеспира проведёт первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – 21:45 мск.