Зидан: футболист, который заменит Левандовского, также сыграет очень достойно

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что у мюнхенской «Баварии» очень сильны не только игроки основного состава. Французский специалист сказал это в ответ на вопрос, не получит ли «Реал» большое преимущество, если из-за травмы плеча в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов не сможет выйти на поле нападающий Роберт Левандовски.
«Посмотрим, будет ли играть Левандовски. Мы готовимся к игре с той мыслью, что он выйдет на поле. «Бавария» очень сильна при любом раскладе. У них во всех линиях выступают высококлассные игроки. И футболист, который заменит Левандовского, также сыграет очень достойно», — приводит слова Зидана AS.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 18 апреля.