Яровинский: ЦСКА не интересуется Нойштедтером и рассчитывает на Чернова

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский опроверг информацию турецкого издания Yeni Safak о том, что летом в клуб за € 2 млн может перейти защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер. По словам представителя московской команды, «армейцы» рассчитывают на своего воспитанника защитника Никиту Чернова.
«Абсолютно неверная информация. Мы Нойштедтером не интересуемся и приглашать его в ЦСКА не планируем. У нас есть молодой Никита Чернов, на которого мы рассчитываем. А вообще-то, у нас есть ещё Василий и Алексей Березуцкие, Виктор Васин и Сергей Игнашевич», – сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
В сентябре Никита Чернов, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Енисей», выразил готовность подписать полноценный договор с красноярским клубом.