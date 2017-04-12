Бутенко: всё теперь зависит от самого Мешкова, от его судейства в ФНЛ

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым прокомментировал перевод арбитра Виталия Мешкова из категории Pro в А. Мешков переведён в другую категорию судей из-за грубых ошибок и низкого уровня судейства в матче 22-го тура РФПЛ «Крылья Советов» — «Амкар» (2:2).
«Всё теперь зависит от самого Мешкова, от того, как он будет обслуживать матчи ФНЛ. Виталия перевели из категории Pro в категорию A в результате анализа его работы и ошибок. К сожалению, ошибок оказалось немало, а их характер зачастую довольно серьёзный. Это, конечно, печально», — отметил Бутенко, который также ответил на вопрос, зависит ли от этого решения статус Мешкова как арбитра ФИФА.
«Сложно сказать. Это зависит от того, насколько быстро на решение понизить категорию Мешкова среагирует Коллина. Но назначений Мешкова на международные матчи, где его статус непременно увидели бы, не предвиделось, ведь Виталий не входит в элитную категорию судей», — сказал Бутенко.