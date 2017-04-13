«Торино» отклонил предложение «Челси» о покупке Белотти за € 60 млн

Итальянский клуб «Торино» отклонил предложение «Челси» о покупке нападающего Андреа Белотти, сообщает Tuttosport.
Лондонский клуб был готов предложить за форварда € 60 млн, а в случае его удачного выступления за «Челси» ещё и бонусные выплаты.
Белотти перешёл в «Торино» из «Палермо» в 2015 году за € 7,5 млн. Провёл за «быков» 66 матчей и забил 37 мячей, 24 из которых — в текущем сезоне. За сборную Италии сыграл 7 игр, в которых отметился 3 голами. Помимо «Челси» итальянским форвардом интересуется «Манчестер Юнайтед».