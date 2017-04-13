В Москве «Альфа-Банк» презентовал трофеи Кубка конфедераций и чемпионата мира

«В 2010 году мы получили право на проведение чемпионата мира—2018, к которому также прилагается Кубок конфедераций. Забивака сегодня с нами, были привезены трофеи грядущих турниров. Мы мечтали, что чемпионат когда-нибудь будет в России, и нам повезло.
Сможем ли мы выиграть? Не буду делать прогнозов, ведь всё зависит от подготовки. Говорят, что хорошим результатом будет выход из группы. Но я уверен, что мы отлично проведём его. Мы уже показали себя в Сочи, а на чемпионат мира и Кубок конфедераций брошены все силы», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.