Хуммельс не хочет делать прогнозов насчёт своего участия в матче с «Реалом»

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс отметил, что его нога в лучшем состоянии и он постепенно преодолевает последствия травмы. Однако футболист затрудняется сказать, сможет ли принять участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между мюнхенцами и мадридским «Реалом».
«До сих пор всё идёт нормально, я чувствую себя лучше. Однако речь идёт о голеностопе, который был прооперирован в 2009 году», — приводит слова Хуммельса Kicker.
28-летнему Хуммельсу пришлось в воскресенье досрочно покинуть тренировку «Баварии». У игрока случилось растяжение сустава в голеностопе.
В первом матче с «Реалом» команда Карло Анчелотти уступила на своём поле со счётом 1:2. Ответная игра состоится 18 апреля.