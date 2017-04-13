Юрченко: в матче с «Зенитом» «Анжи» потерял больше, чем набрал

Вратарь «Анжи» Давид Юрченко признался, что ему и его партнёрам по команде было обидно упустить победу в выездном матче 23-го тура с «Зенитом», который завершился ничьей — 1:1.
«Жалко — не то слово. Обидно. Мы потеряли больше, чем набрали. «Зенит» — очень хорошая команда, но в этот день мы смотрелись куда лучше и больше заслуживали победы.
Мы одна большая команда, и для достижения цели вклад вносит каждый из нас. А ещё у нас есть коллектив, который тяжело сломить. Это одна большая семья. «Анжи» — это не только 50 человек команды. Это весь Дагестан и половина России, так как нас, дагестанцев, много. А ещё за команду болеют и в разных странах мира», — цитирует Юрченко пресс-служба махачкалинского клуба.