Билеты на первый матч «Зенита» на «Крестовском» стоят от 700 рублей

Билеты на первый матч «Зенита» на новом стадионе «Крестовский» против «Урала» стоят от 700 до 2300 рублей. Встреча состоится 22 апреля, начало игры — в 14:00 мск.
«Три домашние игры в рамках Премьер-Лиги станут тестовыми для новой арены, поэтому заполнять стадион планируется постепенно, увеличивая количество зрителей на каждом следующем матче. Планируется, что на встрече с «Уралом» будут размещены 20 500 зрителей, что соответствует количеству мест на „Петровском“, — говорится на официальном сайте „Зенита“.
Продажа билетов на матч с «Уралом» откроется 17 апреля.