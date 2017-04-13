Новый владелец «Милана»: шаг за шагом будем вести команду на вершину

Новый владелец «Милана» Ли Йонхонг выступил с речью после покупки итальянской команды. 13 апреля бывший президент россонери Сильвио Берлускони продал клуб китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux. Сумма сделки оценивается в € 740 млн.
«Я благодарю Берлускони за доверие и поклонников во всём мире за терпение. «Милан» является всемирно известным футбольным клубом, с самой славной историей. Мы совершили важный шаг на пути к возрождению и в будущем обещаем, что шаг за шагом будем вести эту легендарную команду обратно на вершину мирового футбола», — цитирует Йонхонга Football Italia.