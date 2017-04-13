Посольство РФ в Великобритании обеспокоено поведением британских фанатов

Посольство России в Великобритании выказало обеспокоенность поведением болельщиков «Лестер Сити». Ранее в СМИ сообщалось, что в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Лестером» фанаты английской команды устроили беспорядки в Мадриде. Столкновения приезжих болельщиков с испанской полицией произошли на площади Пласа-Майор.
«Мы обеспокоены погромами фанатов „Лестера“ в Мадриде. Будем надеяться, что британские фанаты будут достойно себя вести на чемпионате мира в 2018 году», — говорится в официальном «твиттере» посольства России в Великобритании.