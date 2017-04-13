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Посольство РФ в Великобритании обеспокоено поведением британских фанатов

13 апреля 2017, четверг. 17:04. Футбол
Посольство России в Великобритании выказало обеспокоенность поведением болельщиков «Лестер Сити». Ранее в СМИ сообщалось, что в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Лестером» фанаты английской команды устроили беспорядки в Мадриде. Столкновения приезжих болельщиков с испанской полицией произошли на площади Пласа-Майор.

«Мы обеспокоены погромами фанатов „Лестера“ в Мадриде. Будем надеяться, что британские фанаты будут достойно себя вести на чемпионате мира в 2018 году», — говорится в официальном «твиттере» посольства России в Великобритании.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Футбол
13 апреля 2017, четверг
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