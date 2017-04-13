ЧГУ — о драке в студенческой лиге: игрок УрФУ задевал честь чеченского народа

Представитель студенческой команды ЧГУ из Грозного Алик Навурбиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым прокомментировал инцидент, произошедший во время матча Национальной студенческой лиги с командой УрФУ из Екатеринбурга. Во втором тайме при счёте 1:1 в одном из моментов между игроками возник конфликт, который перерос в массовую драку.
«На записи матча ничего не видно — только эпизод, как футболист из Екатеринбурга толкает нашего игрока. Как мне рассказали сами ребята, ещё с начала первого тайма футболист УрФУ оскорблял наших нападающих матом, задевал честь и гордость нашего народа! Затем был жёсткий стык, после которого наш футболист наступил противнику на ногу. После этого он уже начал уходить, но игрок УрФУ его догнал и начал драться. Получается, что зачинщик — екатеринбуржец. Мы приехали в Москву играть в футбол, но задевать честь и гордость человека не позволим!
Посмотрите запись: первыми выбежали футболисты со скамейки УрФУ. Затем и наши подтянулись с дальней скамейки. Я тоже выбежал, мы разнимали футболистов и в течение 15 секунд все наши ушли», — заявил Навурбиев, по словам которого, футболисты ЧГУ начали бить соперника ногами уже после того, как игрок УрФУ ударил кулаком.
Ранее сообщалось, что пострадавшего в драке футболиста увезли с черепно-мозговой травмой и переломом носа.
«Непонятно, кто, что и как его ударили. У наших игроков, наверное, какие-то ссадины есть, но ничего серьёзного не случилось.
Потом наша команда уехала. Мы переговорили с тренером УрФУ, разошлись нормально. Я же остался, написал полиции объяснительную и дал им показания. Пока не знаем, что будет дальше. Будем ждать решения КДК, но если сторона УрФУ будет подавать жалобы, мы сделаем то же самое», — рассказал представитель команды ЧГУ.
Видео эпизода вы можете посмотреть на канале в Youtube.