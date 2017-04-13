Турецкие хулиганы вынудили французов спасаться на футбольном поле. Фото

13 апреля первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» должен был начаться в 22:05 мск, но встреча была отложена на неопределённый срок. Болельщики французской команды были вынуждены бежать на поле после того, как турецкие фанаты начали бросать пиротехнику с верхнего яруса стадиона в Лионе. В данный момент идёт 1-й тайм матча.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии беспорядков перед матчем «Лион» – «Бешикташ», подготовленные специальными фотокорреспондентами.