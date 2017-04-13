Гола Мхитаряна не хватило «МЮ» для победы над «Андерлехтом»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Андерлехтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Констант ван ден Сток» и завершилась со счётом 1:1.
На 36-й минуте Генрих Мхитарян вывел манкунианцев вперёд, добив мяч в ворота после удара Маркуса Рашфорда и сейва Рубена, однако за четыре минуты до конца основного времени встречи хозяева отыгрались усилиями Леандера Дендонкера, который в прыжке точно пробил головой после подачи с левого фланга.
Ответная игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 20 апреля.