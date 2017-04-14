Тилеманс: Серия A? Не могу сказать «да» или «нет». Увидим в конце сезона

Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс прокомментировал информацию о том, что скауты «Интера» наблюдали за его игрой в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Встреча в Брюсселе завершилась вничью со счётом 1:1.
«Я не знал о присутствии скаутов «Интера». На поле я всегда стараюсь показать свою лучшую игру", — цитирует 19-летнего хавбека Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
На вопрос, может ли Тилеманс продолжить карьеру в Серии A, футболист ответил: «Я не могу сказать «да» или «нет». Увидим в конце сезона».
На этой неделе сообщалось, что «Монако» ведёт переговоры с «Андерлехтом» по поводу трансфера Тилеманса.