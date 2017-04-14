Блан может стать новым главным тренером «Интера»

Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан в следующем сезоне может стать новым главным тренером итальянского «Интера», сообщает Football Italia.
Владеющая клубом компания Suning Group рассматривает кандидатуру Блана в качестве замены нынешнего главного тренера «Интера» Стефано Пиоли. Среди других специалистов, в чьих услугах заинтересованы владельцы клуба, — наставник «Челси» Антонио Конте и главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
Лоран Блан в качестве футболиста выступал за «Интер» в 1999-2001 годах.