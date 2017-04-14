Толиссо: сразу после взрывов петард игроки «Лиона» стали звонить своим родным

Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо, подводя итоги первого четвертьфинала Лиги Европы против «Бешикташа» (2:1), признался, что ему и партнёрам был очень непросто сосредоточиться на игре после того, как турецкие фанаты устроили беспорядки на трибунах. Из-за этого инцидента игра началась на час позже запланированного времени, а президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс был вынужден отправиться на фанатскую трибуну, чтобы урегулировать ситуацию.
«Тренер перед матчем сказал нам, чтобы мы сосредоточились на игре, а не на событиях на трибуне. Услышав взрывы петард, мы сразу же стали звонить родным, чтобы узнать, всё ли у них в порядке. Было трудно настроиться на матч, но мы профессионалы. Изо всех сил старались начать хорошо, но не вышло. Зато показали свой футбол во втором тайме, так что победу мы заслужили», — приводит слова Толиссо L'Equipe.