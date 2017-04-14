Анхелиси: Сампаоли – самый желанный специалист для ассоциации футбола Аргентины

Вице-президент ассоциации футбола Аргентины (AFA) Даниэль Анхелиси подтвердил, что главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли является главным кандидатом на пост наставника аргентинской сборной. Кроме того, Анхелиси сообщил, что AFA на этот счёт контактировала с президентом андалусского клуба Хосе Кастро.
«Я постоянно беседую с Кастро, нас связывает большая дружба. И я не мог скрыть от него, что Сампаоли – самый желанный специалист для AFA», — приводит слова Анхелиси TyC Sports.
Ранее сообщалось, что Сампаоли дал согласие работать у руля аргентинской сборной. Кроме того, AFA рассматривает и кандидатуру главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.