Ибрагимович: когда я выхожу на поле, Лига Европы становится Лигой чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович без лишней скромности отозвался об уровне своей игры после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Встреча состоялась в Брюсселе и завершилась со счётом 1:1, причём манкунианцы упустили победу на 86-й минуте.
«Лига Европа становится Лигой чемпионов в тот момент, когда я выхожу на поле», – приводятся слова Ибрагимовича в «Твиттере».
В текущем розыгрыше Лиги Европы шведский форвард провёл 10 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.