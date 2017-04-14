Ракитич считает, что «Барселона» имеет шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что его команда ещё не потеряла шансов на выход в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче четвертьфинала подопечные Луиса Энрике проиграли в гостях туринскому «Ювентусу» со счётом 0:3. После этого каталонская команда подверглась основательной критике за свою игру. Луис Энрике также был очень недоволен выступлением своих футболистов.
«Мы вновь будем бороться до конца. Впереди 90 минут», — написал хорватский футболист на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Ответная игра между испанским и итальянским грандами состоится 19 апреля.