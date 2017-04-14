Пике: хотелось бы напомнить, что до Луиса Энрике «Барселона» была в дерьме

Защитник «Барселоны» Херард Пике выступил в защиту главного тренера команды Луиса Энрике после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Игра закончилась болезненным поражение сине-гранатовых со счётом 0:3, после чего команда поверглась критике не только со стороны СМИ, но и самого Луиса Энрике. Тренер, в частности, раскритиковал Пике, защитника Хавьера Маскерано и нападающего Неймара.
«Мне хотелось бы напомнить, что до Луиса Энрике «Барселона» была в дерьме. Я понимаю, что в футболе нет памяти. Но мы всё-таки должны помнить о работе, проделанной этим специалистом. Мы до конца будем с ним», — цитирует Пике Corriere dello Sport.
Луис Энрике возглавил «Барселону» в 2014 году и стал во главе команды чемпионом Испании, а также обладателем Кубка страны (2014/15 и 2015/16). Кроме того, каталонцы под его руководством выиграли Лигу чемпионов (2014/15), Суперкубок Испании (2016), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015).
Ответная игра между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 19 апреля на поле каталонцев.