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Луческу: если «Зенит» проиграет «Спартаку», то выпадет из чемпионской гонки

14 апреля 2017, пятница. 12:24. Футбол
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком» поделился мнением о значимости этой встречи. По итогам 22 туров сине-бело-голубые отстают в таблице от красно-белых на восемь очков.

«Что касается игры со «Спартаком», то она очень важна. Кто будет ментально выглядеть лучше, тот и будет иметь преимущество. Нужно показать характер, выиграть как можно больше единоборств. Здесь не найдёшь алиби. Кто выйдет на футбольное поле, должен досконально знать соперника. Эта игра может развернуть весь чемпионат в другое русло, если мы выиграем. Если не получится победить, «Зениту» будет сложно. Не думаю, что в таких матчах кто-то будет играть на ничью. Обороняясь или атакуя, соперники будут держать в уме только одно — победу.

Если «Зенит» проиграет «Спартаку», то выпадет из чемпионской гонки. Если наша команда не выиграет, то нужно будет признать, что это будет год «Спартака». Красно-белым много везло, они показывали хороший футбол, вытаскивали матчи на последних минутах», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля. Начало — в 20:00 мск.

Возьми лидеров «Зенита» Данни и Дзюбу в свою команду, если ждёшь победы сине-бело-голубых над «Спартаком»!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Мирча Луческу
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