Шмаров: Дзюба пусть сначала забьёт, а потом решает, будет ли праздновать

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от матча 23-го тура российской Премьер-Лиги между красно-белыми и петербургским «Зенитом», который состоится 16 апреля.
«Какая война? Кто с кем воюет? Была бы решающая игра, можно было бы назвать её войной. Матч может лишить «Зенит» шансов в борьбе за чемпионство, а так, впереди ещё много игр, где «Спартаку» будет тяжело. А Дзюба пусть сначала забьёт, а потом решает, будет ли праздновать», — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит». Начало — в 20:00 мск.
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