Зидан не исключает участия Бэйла в матче с «Баварией»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не исключает участия полузащитника Гарета Бэйла в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Одновременно французский специалист отметил, что валлийский футболист не сыграет во встрече 32-го тура Примеры с хихонским «Спортингом».
«Нам ясно, что Бэйл не сыграет в матче со «Спортингом». Что же касается «Баварии», то посмотрим, как будут развиваться события. У него отёк в области икроножной зоны. Это место у Бэйла уже было прооперировано. Поэтому в случае с Гаретом мы рисковать не будем. Надеюсь, скоро он будет в строю», — цитирует Зидана Marca.
Со «Спортингом» «сливочные» встретятся 15 апреля на выезде. С «Баварией» испанский гранд сыграет 18 апреля на своём поле.