Гол Иско на 90-й минуте принёс «Реалу» волевую победу над «Спортингом»

В матче 32-го тура испанской Примеры «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:2 над «Спортингом» в Хихоне.
«Спортинг» открыл счёт на 14-й минуте — точным ударом отметился Дуйе Чоп. «Реал» быстро отыгрался — на 17-й минуте счёт сравнял Иско. В начале второго тайма хозяева вновь вышли вперёд — Микель Весга поразил ворота «сливочных». Отыграться гости сумели на 59-й минуте благодаря голу Альваро Мораты. Победный мяч на 90-й минуте забил Иско, оформивший дубль.
В таблице первенства «Реал» занимает первое место и опережает на шесть очков «Барселону». «Спортинг» располагается на 18-й строчке.