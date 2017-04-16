Тухель — о последствиях взрывов: мне сегодня было проще, чем в матче с «Монако»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями от домашнего матча 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:1) и оценил состояние команды.
«Мои футболисты показали настоящий характер. Они сделали это в среду, а сегодня сделали это снова. Они заслуживают самой большой похвалы. Лично мне сегодня было проще, чем в среду. У меня было ощущение, что мы научились справляться с эмоциональными перепадами. Вчера мне сказали, что для психологической стабилизации нужно 2-3 дня. Считаю, что игрокам легче отвлечься, потому что они могут выразить себя на поле. Сегодня я чувствовал особое единение с болельщиками», — цитирует Тухеля сайт «шмелей».
Взрывы около автобуса «Боруссии» произошли в Дортмунде перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). После этого игру перенесли на день позже, 12 апреля. В результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого был диагностирован перелом и обнаружено инородное тело в запястье.