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«Спартак» — «Зенит»: Ломбертс наблюдает за матчем на секторе болельщиков гостей
16 апреля 2017, воскресенье. 20:18.
Футбол
Защитник «Зенита»
Николас Ломбертс
наблюдает за матчем 23-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» вместе с болельщиками петербургской команды на гостевом секторе стадиона «Открытие Арена».
Ломбертс пропускает матч с красно-белыми из-за дисквалификации. Бельгиец был удалён в матче прошлого тура с «Анжи» (1:1).
Фотографию
можно посмотреть в «Твиттере»
.
Источник:
«Чемпионат»
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Как завершится матч "Спартак" - "Зенит"?
Победа "Спартака"
5486 (51%)
Ничья
2180 (20%)
Победа "Зенита"
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