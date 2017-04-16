Лавров: Дзюба сказал, что секта не может стать чемпионом? Бог ему судья

Министр иностранных дел России, болельщик «Спартака» Сергей Лавров поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Зенитом» (2:1) в 23-м туре РФПЛ, а также прокомментировал слова форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, который до матча сказал: «Есть определённая группа сектантов – они ведут себя не по-мужски, из-за них мне бы не хотелось, чтобы «Спартак» стал чемпионом».
«Без валидола не можем. Игра была хорошая. Дзюба забил? Он хороший игрок. Забил тогда, когда ему позволили ему это сделать. Он сказал, что секта не может стать чемпионом? Бог ему судья», — передаёт слова Лаврова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.