Прокуратура расследует инциденты на матче «Бастия» — «Лион»

Правоохранительные органы Франции проведут расследование инцидентов, которые произошли до начала и в перерыве матча 33-го тура чемпионата Франции между «Бастией» и «Лионом», сообщает RTL France.
Матч был сорван из-за поведения фанатов корсиканской команды, а также стюардов, работавших на стадионе. До начала встречи фанаты «Бастии» попытались атаковать игроков «Лиона», разминавшихся на поле, из-за чего игра началась почти с часовым опозданием, а в перерыве матча конфликт между голкипером «Лиона» Антони Лопешом и стюардом привёл ещё к одной потасовке и последовавший отмене матча при счёте 0:0.