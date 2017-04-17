Шавло: каждый в «Спартаке» получил прививку, что играть спустя рукава нельзя

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал домашнюю победу красно-белых над питерским «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ.
«Игра понравилась, заслуженная победа «Спартака». Команда показала характер. Моментов было много. К сожалению, не все смогли использовать. Хотел бы отметить игру Георгия Джикии сегодня, он долго не играл. Перед ним стояла сложная задача сдерживать Артёма Дзюбу. Да, он забил, но в целом Георгий справлялся очень хорошо. В обороне «Спартака» не было такого «пожара», как в прошлых играх. Игроки подсказывали друг другу. Видно было, что Денис Глушаков всеми руководил, делал замечания. Команда стала коллективом, единым целым. И от игры к игре мы видим стопроцентную отдачу. Каждый из игроков, можно сказать, получил прививку, что играть спустя рукава нельзя. Радует, что команда выдерживает все 90 минут в заданном темпе.
Отрыв «Спартака» серьёзный. Осталось сыграть семь туров, но впереди встречи с тяжёлыми соперниками — «Ростовом» и ЦСКА. Чемпионство, конечно же, рядом. Но, как говорят, близок локоть, а не укусишь. Желательно, чтобы мы это «укусили», но нужно подождать ещё три тура», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.