Гвардиола: в Англии мне немного не хватает давления

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что в Англии ему немного не хватает давления.
«Здесь мне немного не хватает давления. В Испании и Германии давление выше, оно идёт на игроков, тренеров, вообще на всех. А здесь — спокойствие. Например, болельщики всегда ведут себя безукоризненно, и мне это очень нравится. Кроме того, я всегда уверен в поддержке клуба.
Но иногда, когда осознаёшь, что не можешь проиграть какой-либо конкретный матч, ты чувствуешь давление, потому что знаешь: тебя и игроков будут критиковать. Чтобы помочь игрокам прибавить, нужно создать что-то особенное. Но нужно время, чтобы вложить в головы и сердца игроков какую-то информацию или установку.
Понятно, что порой журналисты убивают тренеров, но такое происходит везде. Смотрите, мы проиграли «Монако» и вылетели в ЛЧ, потом был тяжёлый отрезок из трёх матчей — с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси», где мы не одержали ни одной победы. Но уже в следующей встрече, с «Халлом», болельщики очень помогли победить, потому что на протяжении всего матча поддерживали нас. В Италии или Испании этого бы не случилось. Я испытал такое впервые и очень благодарен фанатам», — цитирует Гвардиолу Goal.