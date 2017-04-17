Новая база «Спартака» в Тушино сдана в эксплуатацию

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию тренировочной базы «Спартака» с шестью открытыми полями на северо-западе Москвы. Об этом сообщил председатель комитета Олег Антосенко.
Согласно проекту, тренировочная база состоит из шести футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием. Помимо футбольных полей, инфраструктура включает одноэтажное здание футбольной базы площадью 2,8 тыс. кв. м. В подземном этаже размещены помещения для хранения оборудования и специальной техники по уходу за футбольными полями.
В надземной части – главный вестибюль, зона регистрации, гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, массажные, комнаты тренеров, кладовые для хранения формы и бутс, тренажёрный зал и зал тактической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты. Фасады здания выполнены в официальных цветах клуба «Спартак».
На прилегающей территории проведено высококачественное благоустройство с использованием малых архитектурных форм (скамейки, урны, флагштоки). На участке высажены деревья и кустарники (туя, можжевельник), сообщает сайт Мосгосстройнадзора.