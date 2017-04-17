«Тамбов» второй раз в сезоне обыграл «Волгарь»

«Тамбов» обыграл «Волгарь» в домашнем матче 32-го тура ФНЛ. В первом круге подопечные Андрея Талалаева также выиграли – 2:1.
В отчётном матче «Тамбов» добился более комфортной победы – 3:0. На перерыв хозяева ушли, ведя в счёте в два мяча. На 15-й минуте отличился Максим Трусевич, а на 32-й минуте забил Сергей Шевчук.
Во втором тайме «Тамбов» довёл счёт до крупного. На 60-й минуте отличился вышедший минутой ранее на замену Андрей Часовских – 3:0.
Благодаря победе «Тамбов» прервал безвыигрышную серию из трёх матчей, а вот «Волгарь» не может выиграть в четырёх встречах подряд.
Турнирную таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».