Емельянов: у «Спартака-2» есть игроки с высоким мастерством, у «Луча» — пока нет

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов поделился впечатлениями от выездного матча ФНЛ со «Спартаком-2» (0:3).
«В первом тайме игра давалась, команды обменялись опасными моментами. Логично, что на перерыв ушли с ничейным счётом. Второй тайм «Луч» провалил, мы пропустили два мяча и раскрылись. У «Спартака-2» есть игроки, которые обладают высоким индивидуальным мастерством, у нас таких футболистов пока нет. Мы создаём моменты, но реализовать их не можем.
Что касается финансов, то зарплату выплачивают, а вот по премиальным задолженности есть и неизвестно, когда они будут погашены", — передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.