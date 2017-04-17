Джеко: всё давление сейчас идёт на «Наполи», а не на «Рому»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко, отвечая на вопрос о шансах римлян на второе место в Серии А, отметил, что большая часть давления идёт на «Наполи».
«Всё давление сейчас идёт на „Наполи“, потому что мы идём на втором месте и у нас больше очков, чем у них. Конечно, теперь у „Ромы“ нет права на ошибку, но мы не боимся. Мы команда и понимаем, что больше не можем терять очки», — сказал Джеко в интервью официальному сайту «Ромы».
После 32 туров «Рома» (72 очка) занимает второе место в Серии А, опережая «Наполи» на 2 балла.