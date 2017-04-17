Бубнов: Промес ещё не перерос РФПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который на пресс-конференции после поражения в Москве от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги выразил мнение, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес перерос уровень РФПЛ.
«Промес ещё не перерос РФПЛ. В «Спартаке» он лидер, сейчас может проявить себя в Лиге чемпионов. В сборной Нидерландов он себя не проявляет и лучшим не является. На его месте я не торопился бы с отъездом. Хорошо сыграй в Лиге чемпионов — и цена будет у него лучше», — цитирует Бубнова «Спорт FM».